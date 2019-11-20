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11:25 (мск), источник: Чемпионат.com

31 очко Богдановича помогло «Сакраменто» обыграть «Финикс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Финикс Санз».

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Встреча состоялась на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:113.

Самым результативным в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов оформил Ричаун Холмс.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, который записал в свой актив 30 очков. По 20 очков набрали Келли Убре и Микал Бриджес.

Таким образом, «Сакраменто» одержал вторую победу подряд. «Финикс» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче «Сакраменто» сыграет «Бруклин Нетс», а «Финикс» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».

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