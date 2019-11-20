31 очко Богдановича помогло «Сакраменто» обыграть «Финикс»

Встреча состоялась на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:113.

Самым результативным в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов оформил Ричаун Холмс.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, который записал в свой актив 30 очков. По 20 очков набрали Келли Убре и Микал Бриджес.

Таким образом, «Сакраменто» одержал вторую победу подряд. «Финикс» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.