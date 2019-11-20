Леброн сделал трипл-дабл и помог «Лейкерс» обыграть «Оклахому»
«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке победил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА.
«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке победил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА.
«Лейкерс» лишь в первой четверти позволили «Оклахоме» ненадолго вырваться вперёд, а в дальнейшем постоянно вели в счёте и выиграли встречу с преимуществом в пять очков. Окончательный счёт — 112:107 в пользу «Лейкерс».
Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал
В составе «Оклахомы» самым результативным игроком стал Деннис Шрёдер, притом что он не вышел в стартовом составе. На счету Шрёдера 31 очко и 4 подбора.