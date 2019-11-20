Леброн сделал трипл-дабл и помог «Лейкерс» обыграть «Оклахому»

Источник: AP 2019

«Лейкерс» лишь в первой четверти позволили «Оклахоме» ненадолго вырваться вперёд, а в дальнейшем постоянно вели в счёте и выиграли встречу с преимуществом в пять очков. Окончательный счёт — 112:107 в пользу «Лейкерс».

Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал трипл-дабл, набрав 25 очков, собрав 11 подборов и отдав 10 передач. Самым результативным игроком матча стал его партнёр Энтони Дэвис, на счету которого 34 очка, 7 подборов, 4 передачи и 4 перехвата.