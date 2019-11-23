Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Оклахома-Сити»

Источник: AP 2019

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались баскетболисты «Лейкерс» — 34:33. Вторая четверть не изменила ситуации на паркете коренным образом, но сильнее оказались уже гости — к большому перерыву счёт на табло был 67:66.

Многое решилось в третьем игровом отрезке, который «Лейкерс» завершили с разницей в четыре очка в свою пользу. В заключительном игровом отрезке был зафиксирован ничейный счёт, что и принесло «Лейкерс» победу в матче — 130:127 (34:33, 32:34, 40:36, 24:24).