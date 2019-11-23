«Даллас» обыграл «Кливленд», на счету Дончича дабл-дабл

Источник: AP 2019

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались баскетболисты «Далласа» — 29:26. Во второй четверти явным преимуществом владели хозяева, увеличившие отрыв до 24 очков.

Третий игровой отрезок также остался за «Далласом». Заключительная четверть превратилась в формальность, в которой сильнее также оказались баскетболисты «Маверикс». Итоговый счёт встречи — 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30).