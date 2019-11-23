«Денвер» обыграл «Бостон» благодаря трипл-даблу Йокича
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» на домашней площадке переиграл «Бостон Селтикс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» на домашней площадке переиграл «Бостон Селтикс».
Хозяева захватили инициативу уже в первой четверти, по итогам которой повели в счёте с разницей в 14 очков. Во второй четверти «Бостону» удалось на два очка сократить отставание.
В третьей двенадцатиминутке «Денвер» снова отыграл два очка. В заключительном игровом отрезке «Бостону» удалось совершить рывок, однако на итоговый результат повлиять уже не удалось — не хватило времени. Итоговый счёт — 96:92 (27:13, 18:21, 25:23, 26:35).
Самым результативным игроком матча в составе победителей Никола Йокич, оформивший
В составе гостей