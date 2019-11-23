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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче с «Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» на домашней плоащдке переиграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

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Источник: AP 2019

«Клипперс» удалось с первой четверти захватить преимущество, выиграв первый игровой отрезок с разницей в восемь очков. Во второй четверти «Хьюстону» удалось вдвое сократить отставание.

Третья четверть также осталась за «Хьюстоном», который вышел вперёд на четыре очка перед четвёртой двенадцатиминуткой. В заключительной четверти «Клипперс» удалось вырвать победу в матче в концовке встречи. Итоговый счёт — 122:119 (31:23, 24:28, 25:33, 42:35).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Лу Уильямс, набравший 26 очков. Ещё 24 очка на свой счёт записал Кавай Леонард. В составе «Хьюстона» дабл-дабл оформил Джеймс Харден — 37 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Клинта Каплы — 17 очков и 19 подборов.

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