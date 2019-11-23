Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче с «Клипперс»

Источник: AP 2019

«Клипперс» удалось с первой четверти захватить преимущество, выиграв первый игровой отрезок с разницей в восемь очков. Во второй четверти «Хьюстону» удалось вдвое сократить отставание.

Третья четверть также осталась за «Хьюстоном», который вышел вперёд на четыре очка перед четвёртой двенадцатиминуткой. В заключительной четверти «Клипперс» удалось вырвать победу в матче в концовке встречи. Итоговый счёт — 122:119 (31:23, 24:28, 25:33, 42:35).