35 очков Букера помогли «Финиксу» в гостях обыграть «Миннесоту»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашней площадке принимал «Финикс Санз» и уступил со счётом 98:100 (23:30, 22:22, 28:30, 25:18).
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашней площадке принимал «Финикс Санз» и уступил со счётом 98:100 (23:30, 22:22, 28:30, 25:18).
Таким образом, «Санз» прервали серию из трёх поражений.
Главным героем встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, который собрал коллекцию из 35 очков, 12 подборов и 9 передач.
Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал центровой