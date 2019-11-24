35 очков Букера помогли «Финиксу» в гостях обыграть «Миннесоту»

Главным героем встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, который собрал коллекцию из 35 очков, 12 подборов и 9 передач. Дабл-дабл в составе победителей также оформил Келли Убре (25 очков, 11 подборов).

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс, в активе которого 31 очко и 17 подборов. 22 очка на счету Кейта Бэйтс-Диопа, 21 — у Эндрю Уиггинса. 8 передач совершил Джефф Тиг.