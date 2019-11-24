Трипл-дабл Трэя Янга не спас «Атланту» от поражения в матче с «Торонто»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 116:119 (27:26, 34:26, 29:35, 26:32).
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 116:119 (27:26, 34:26, 29:35, 26:32).
В параллельной встрече «Филадельфия Сиксерс» взял верх над «Майами Хит» — 113:86 (28:13, 27:22, 37:24, 21:27).
Центр «Филадельфии» Джоэл Эмбиид сделал
Лидером по набранным очкам стал защитник «Филадельфии» Джош Ричардсон. На его счету 32 очка, 1 подбор и 4 передачи.