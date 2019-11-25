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11:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Клипперс» одержали пятую победу подряд в НБА, обыграв «Нью-Орлеан»

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» нанесли поражение «Нью-Орлеан Пеликанс» и продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до пяти матчей.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 134:109 (40:27, 32:29, 28:31, 34:22). В составе «Клипперс» дабл-дабл сделал Монтрезл Харрелл (34 очка, 12 подборов), Кавай Ленард набрал 26 очков, Лу Уильямс — 19. У проигравших 24 балла в активе Брэндона Ингрэма.

Другие результаты игрового дня:

«Вашингтон Уизардз» — «Сакраменто Кингз» — 106:113,

«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 101:103,

«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 116:104.

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