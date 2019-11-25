«Клипперс» одержали пятую победу подряд в НБА, обыграв «Нью-Орлеан»
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» нанесли поражение «Нью-Орлеан Пеликанс» и продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до пяти матчей.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» нанесли поражение «Нью-Орлеан Пеликанс» и продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до пяти матчей.
Встреча, прошедшая в воскресенье в
Другие результаты игрового дня:
«Вашингтон Уизардз» — «Сакраменто Кингз» — 106:113,
«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 101:103,
«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 116:104.