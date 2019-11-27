«Денвер» обыграл «Вашингтон» в матче НБА
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. «Денвер» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. «Денвер» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая на паркете «Денвера», завершилась со счетом 117:104 (25:23, 39:24, 22:22, 31:35) в пользу хозяев, у которых 20 очков набрал Джерами Грант. У «Вашингтона» 21 очко на счету Джордана Макрея.
В другом матче дня «Даллас» дома уступил «Лос-Анджелес Клипперс» — 99:114 (27:34, 19:28, 31:31, 22:21).