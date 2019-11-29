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12:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Мозгова признал, что Тимофей попытается вернуться в НБА

Станислав Рыжов, агент баскетболиста «Химок» Тимофея Мозгова, рассказал, что его подопечный не окончательно распрощался с НБА.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Мозгов опроверг утверждение о том, что он официально завершил карьеру в НБА из-за травмы, после того как лига разрешила клубу «Орландо Мэджик» убрать из зарплатной ведомости контракт баскетболиста, по которому ему оставалось получить $ 16,7 млн.

«Это особенности коллективного соглашения и пути команды подписать ещё одного игрока. Это узаконенное правило, процессуальная норма, мы знали об этом заранее, это не стало для нас неожиданностью. Это особенности законодательства, ничего более, это ни с чем и никак не связано. Выйдет он на площадку, не выйдет — это абсолютно ни на что не повлияет.

К тому же это не преграждает Тимофею дорогу обратно в НБА. Он будет пытаться вернуться, и эта особенность с контрактом не запрещает ему возвращаться. Как оно будет, время покажет, — цитирует Рыжова «Р-Спорт».

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