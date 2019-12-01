«Хьюстон» разгромил «Атланту» в матче НБА, Харден набрал 60 очков
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» на своей площадке разгромил «Атланту Хокс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» на своей площадке разгромил «Атланту Хокс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счетом 158:111 (38:21, 43:31, 46:21, 31:38). В составе победителей Джеймс Харден записал в свой актив 60 очков, при этом в заключительной четверти он не выходил на площадку. Его партнер по команде Бен Маклемор (24 очка, 13 подборов) сделал
В активе 30-летнего Хардена стало четыре матча, в которых он набрал более 60 очков. Харден догнал по этому показателю Майкла Джордана. Абсолютное достижение у Уилта Чемберлена, в карьере которого было 32 таких встречи. Второе место занимает Коби Брайант (6).
Другие результаты игрового дня в НБА:
«Сакраменто» — «Денвер» — 100:97 (после овертайма),
«Филадельфия» — «Индиана» — 119:116,
«Милуоки» — «Шарлотт» — 137:96.