«Хьюстон» разгромил «Атланту» в матче НБА, Харден набрал 60 очков

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счетом 158:111 (38:21, 43:31, 46:21, 31:38). В составе победителей Джеймс Харден записал в свой актив 60 очков, при этом в заключительной четверти он не выходил на площадку. Его партнер по команде Бен Маклемор (24 очка, 13 подборов) сделал дабл-дабл. У проигравших Трэй Янг набрал 37 очков.