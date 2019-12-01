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10:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Хьюстон» разгромил «Атланту» в матче НБА, Харден набрал 60 очков

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» на своей площадке разгромил «Атланту Хокс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счетом 158:111 (38:21, 43:31, 46:21, 31:38). В составе победителей Джеймс Харден записал в свой актив 60 очков, при этом в заключительной четверти он не выходил на площадку. Его партнер по команде Бен Маклемор (24 очка, 13 подборов) сделал дабл-дабл. У проигравших Трэй Янг набрал 37 очков.

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В активе 30-летнего Хардена стало четыре матча, в которых он набрал более 60 очков. Харден догнал по этому показателю Майкла Джордана. Абсолютное достижение у Уилта Чемберлена, в карьере которого было 32 таких встречи. Второе место занимает Коби Брайант (6).

Другие результаты игрового дня в НБА:

«Сакраменто» — «Денвер» — 100:97 (после овертайма),

«Филадельфия» — «Индиана» — 119:116,

«Милуоки» — «Шарлотт» — 137:96.

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