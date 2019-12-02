Международное чудо. Дончич берёт реванш у Леброна
«Даллас» остановил 10-матчевую победную серию «Лейкерс», а Лука Дончич снова был лучшим на паркете, переиграв самого Леброна Джеймса.
«Даллас» остановил 10-матчевую победную серию «Лейкерс», а Лука Дончич снова был лучшим на паркете, переиграв самого Леброна Джеймса.
Лука Дончич заставляет говорить о себе. 20-летний парень словно взломал код баскетбола, и теперь его никто не может остановить. В ноябре Дончич в среднем за матч набирал
Месяц назад Дончич сделал
И вот они снова встретились.
Первому скоро 35, и он Король в НБА. Второму 20, и он, кажется, сам ещё не знает, на что способен, играя с улыбкой на лице и получая удовольствие от процесса. Но именно эти два баскетболиста сейчас являются одними из самых обсуждаемых и «горячих».
Воскресные матчи дома «Лейкерс» по давней традиции проводят в белой форме. Арена забита, а в первых рядах сидят звёзды и… Дирк Новицки. Легенду «Далласа», завершившего карьеру после прошлого сезона, не только объявили, но и показали в специальном видеоролике. Зал приветствовал немца стоя!
К слову, об овациях. Представление гостевой команды практически всегда проходит быстро и незаметно, но публика в
«Лейкерс» прибирают инициативу на первых минутах, стараясь действовать просто и быстро. Очень большая активность от Дэвиса и Леброна приводит к тому, что первый доминирует под щитом «Далласа» настолько откровенно, что вынуждает Рика Карлайла выпустить 224-сантиметрового Бобана Марьяновича. Сработало. Разница прекратила увеличиваться.
И это сыграет свою роль во второй половине. Но в первой Леброн очень спокойно наберёт 6 очков + 5 передач, отыграв в ней всего 8 минут. А хозяева будут вести «+5», но ощущаться это будет как «+15».
Лука в первой половине реализовал всего 2 броска из 9 и никак не мог найти свою игру. Сначала под него очень ловко подставился Леброн, и «молодой» получил фол в нападении. Затем после размена он остался против Дэвиса, и последний почти не заметил сопротивления и переложил мяч в корзину. Но это был только разогрев.
Третья четверть стала переломной в матче, и она произвела крайне странное впечатление. К «Далласу» нет вопросов. Гости организовали рывок 28:5, выиграли четверть с разницей «+18» и при этом никто не геройствовал и не тянул одеяло на себя. Дончич «ожил», набрав 16 из 35 командных очков за 12 минут игрового времени. Собственно, словенец проиграл всего одно очко всей команде калифорнийцев. Всего же за игру Лука вновь собрал фантастическую коллекцию из 27 очков, 10 передач и 9 подборов. И это он отыграл всего 33 минуты.
А вот к хозяевам у болельщиков и у тренерского штаба должны быть большие вопросы. И ведь ладно бы они просто не могли забить в нападении. Помимо этого они попросту забывали защищаться или (что ещё хуже) делали это спустя рукава. Несколько раз игроки «Маверикс» получали мяч в трёхсекундной зоне в одиночестве, пополняя свой лицевой счёт лёгкими очками. По итогам матча сразу пять игроков гостей набрали 15 очков и более.
Сегодня ружья форвардов
Единственным человеком, кто пытался спасти матч и делал для этого всё, что в его силах, стал Алекс Карузо. Защитник бросил 4 из 5 со средней и реализовал оба своих дальних броска. Именно его активность во второй половине третьей четверти позволила хозяевам сохранить хотя бы теоритические шансы на победу.
Календарь «озёрников» на декабрь выглядит куда более напряжённым. Чего стоит хотя бы их выездной «тройник» на этой неделе, когда они за четыре дня сыграют с «Денвером», «Ютой» и «Портлендом».
Марат Арасланов