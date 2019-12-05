Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить в гостях «Юту» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 121:96 (34:26, 31:21, 29:28, 27:21). В составе победителей дабл-дабл сделали Леброн Джеймс (20 очков, 12 результативных передач) и Рэджон Рондо (14 очков, 12 передач), самым результативным стал Энтони Дэвис (26). У проигравших Донован Митчелл записал в свой актив 29 очков, его партнер по команде Руди Гобер (13 очков, 10 подборов) оформил дабл-дабл.