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11:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить в гостях «Юту» в матче НБА

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победил «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 121:96 (34:26, 31:21, 29:28, 27:21). В составе победителей дабл-дабл сделали Леброн Джеймс (20 очков, 12 результативных передач) и Рэджон Рондо (14 очков, 12 передач), самым результативным стал Энтони Дэвис (26). У проигравших Донован Митчелл записал в свой актив 29 очков, его партнер по команде Руди Гобер (13 очков, 10 подборов) оформил дабл-дабл.

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Другие результаты матчей, прошедших в среду:

«Детройт» — «Милуоки» — 103:127,

«Орландо» — «Финикс» — 128:114,

«Шарлотт» — «Голден Стэйт» — 106:91,

«Атланта» — «Бруклин» — 118:130,

«Бостон» — «Майами» — 112:93,

«Оклахома-Сити» — «Индиана» — 100:107,

«Чикаго» — «Мемфис» — 106:99,

«Даллас» — «Миннесота» — 121:114,

«Портленд» — «Сакраменто» — 127:116.

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