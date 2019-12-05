Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить в гостях «Юту» в матче НБА
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победил «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победил «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в
Другие результаты матчей, прошедших в среду:
«Детройт» — «Милуоки» — 103:127,
«Орландо» — «Финикс» — 128:114,
«Шарлотт» — «Голден Стэйт» — 106:91,
«Атланта» — «Бруклин» — 118:130,
«Бостон» — «Майами» — 112:93,
«Оклахома-Сити» — «Индиана» — 100:107,
«Чикаго» — «Мемфис» — 106:99,
«Даллас» — «Миннесота» — 121:114,
«Портленд» — «Сакраменто» — 127:116.