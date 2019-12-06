«Никс» разгромно проиграл «Денверу», потерпев восьмое поражение кряду

Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась гостевой победой со счётом 129:92 (33:27, 18:34,30:31, 31:17).

Лучшим по результативности в составе «Денвера» стал защитник Уилл Бартон, набравший 17 очков и сделавший 2 подбора и 2 передачи.

Лидером по набранным очкам в составе «Никс» стал центр Митчелл Робинсон, на счету которого 17 очков, 7 подборов и 1 передача.

Для «Никс» это поражение стало восьмым кряду.

В другом матче на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась гостевой победой в овертайме со счётом 139:132 (38:40, 30:36, 21:33, 18:34, 14:7).