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12:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нью-Йорк Никс» объявил об уходе Фицдэйла с поста главного тренера

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Никс» отправил в отставку Дэвида Фицдэйла с поста главного тренера, сообщается на сайте клуба НБА.

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Также был уволен помощник тренера Кит Смарт, другой ассистент Майк Миллер назначен исполняющим обязанности главного тренера. «Никс» в текущем сезоне одержали четыре победы в 22 матчах регулярного чемпионата НБА.

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Фицдэйл возглавил «Никс» в мае 2018 года. С 2016 по 2017 год он работал на посту главного тренера «Мемфиса».

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