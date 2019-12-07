«Нью-Йорк Никс» объявил об уходе Фицдэйла с поста главного тренера

Также был уволен помощник тренера Кит Смарт, другой ассистент Майк Миллер назначен исполняющим обязанности главного тренера. «Никс» в текущем сезоне одержали четыре победы в 22 матчах регулярного чемпионата НБА.

Фицдэйл возглавил «Никс» в мае 2018 года. С 2016 по 2017 год он работал на посту главного тренера «Мемфиса».