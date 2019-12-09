Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Миннесоту» в НБА

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 142:125 (39:31, 34:34, 37:38, 32:22). В составе хозяев самым результативным стал Энтони Дэвис (50 очков), его партнер по команде Леброн Джеймс (32 очка, 13 передач) сделал дабл-дабл. У гостей Эндрю Уиггинс и Карл Энтони Таунс записали в свой актив по 19 очков.