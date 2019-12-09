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11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Миннесоту» в НБА

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 142:125 (39:31, 34:34, 37:38, 32:22). В составе хозяев самым результативным стал Энтони Дэвис (50 очков), его партнер по команде Леброн Джеймс (32 очка, 13 передач) сделал дабл-дабл. У гостей Эндрю Уиггинс и Карл Энтони Таунс записали в свой актив по 19 очков.

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«Лейкерс» одержали четвертую победу подряд, «Миннесота» потерпела четвертое поражения кряду.

Другие результаты воскресных матчей в НБА:

«Шарлотт» — «Атланта» — 107:122,

«Вашингтон» — «Клипперс» — 119:135,

«Майами» — «Чикаго» — 110:105 (после овертайма),

«Филадельфия» — «Торонто» — 110:104,

«Даллас» — Сакраменто — 106:110,

«Портленд» — «Оклахома-Сити» — 96:108.

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