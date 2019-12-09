Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Миннесоту» в НБА
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в
«Лейкерс» одержали четвертую победу подряд, «Миннесота» потерпела четвертое поражения кряду.
Другие результаты воскресных матчей в НБА:
«Шарлотт» — «Атланта» — 107:122,
«Вашингтон» — «Клипперс» — 119:135,
«Майами» — «Чикаго» — 110:105 (после овертайма),
«Филадельфия» — «Торонто» — 110:104,
«Даллас» — Сакраменто — 106:110,
«Портленд» — «Оклахома-Сити» — 96:108.