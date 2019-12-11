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13:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Портленд» разгромил «Нью-Йорк» в матче НБА

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал крупную победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча, прошедшая во вторник в Портленде, завершилась со счетом 115:87 (32:22, 28:19, 26:18, 29:28) в пользу «Трэйл Блэйзерс». В составе победителей 31 очко набрал Дэмиан Лиллард, дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд — 17 очков и 15 подборов. У «Никс» 15 очками отметился Джулиус Рэндл, дабл-дабл сделал Бобби Портис — 11 очков и 10 подборов.

Для «Нью-Йорка» это поражение стало десятым подряд и 20-м в 24 матчах текущего сезона.

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