«Портленд» разгромил «Нью-Йорк» в матче НБА
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал крупную победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал крупную победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая во вторник в Портленде, завершилась со счетом 115:87 (32:22, 28:19, 26:18, 29:28) в пользу «Трэйл Блэйзерс». В составе победителей 31 очко набрал Дэмиан Лиллард,
Для «Нью-Йорка» это поражение стало десятым подряд и 20-м в 24 матчах текущего сезона.