«Портленд» разгромил «Нью-Йорк» в матче НБА

Встреча, прошедшая во вторник в Портленде, завершилась со счетом 115:87 (32:22, 28:19, 26:18, 29:28) в пользу «Трэйл Блэйзерс». В составе победителей 31 очко набрал Дэмиан Лиллард, дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд — 17 очков и 15 подборов. У «Никс» 15 очками отметился Джулиус Рэндл, дабл-дабл сделал Бобби Портис — 11 очков и 10 подборов.