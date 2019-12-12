Текущие события
Хоккей. Европа
20:00
Россия
Швеция
Хоккей. Европа
20:30
Чехия
Финляндия
Футбол. Еврокубки
20:55
АПОЭЛ
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Лугано
Футбол. Еврокубки
20:55
Копенгаген
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:55
Базель
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
20:55
Хетафе
Краснодар
Футбол. Еврокубки
20:55
ПСВ
Русенборг
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:55
ЧФР
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:55
Стандард Л
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
23:00
Эспаньол
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
23:00
Гент
Александрия
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Бр
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
АЗ
Футбол. Еврокубки
23:00
Партизан
Астана
Хоккей. НХЛ
13.12
Баффало Сэйбрз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
13.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
13.12
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
13.12
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.12
Детройт Ред Уингз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
13.12
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
13.12
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
13.12
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.12
Аризона Койотс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш
Филадельфия Флайерз
31
Все события
Фоторепортажи
18Провал Загитовой, триумф Косторной. Произвольная программа в финале Гран-при
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
11:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хьюстон» обыграл «Кливленд» благодаря 55 очкам Хардена

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Хьюстон Рокетс».

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 116:110.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 55 очков. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.

В составе проигравшей команды лучшую результативность показал Кевин Портер, набравший 24 очка. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Кливленд» потерпел восьмое поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», а «Хьюстон» встретится с «Орландо Мэджик».

 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Лига чемпионов становится элитным клубом. Россия там чужая
В плей-офф ЛЧ только клубы «Большой пятерки». Обзор матчей среды
В WADA отказались просить более жесткого наказания для России
Бабикова отправили домой. Он обиделся и может закончить карьеру
Судья НХЛ попал в больницу. В него врезался Овечкин
Роналду разозлился на фаната, атаковавшего его сзади (видео)
Ловчев выступил с критикой в адрес руководства «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь