«Хьюстон» обыграл «Кливленд» благодаря 55 очкам Хардена

Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 116:110.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 55 очков. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.

В составе проигравшей команды лучшую результативность показал Кевин Портер, набравший 24 очка. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Кливленд» потерпел восьмое поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.