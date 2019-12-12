«Хьюстон» обыграл «Кливленд» благодаря 55 очкам Хардена
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Хьюстон Рокетс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Хьюстон Рокетс».
Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 116:110.
Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 55 очков. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка. Клинт Капела оформил
В составе проигравшей команды лучшую результативность показал Кевин Портер, набравший 24 очка. Кевин Лав оформил
Таким образом, «Кливленд» потерпел восьмое поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.
В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», а «Хьюстон» встретится с «Орландо Мэджик».