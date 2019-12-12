«Голден Стэйт» проиграл 21-й матч из 26, несмотря на трипл-дабл Грина
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел домашнее поражение в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс».
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел домашнее поражение в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс».
Встреча перетекла в овертайм и закончилась поражением «Голден Стэйт» со счётом 122:124.
Дрэймонд Грин («Уорриорз») отметился
После этого матча на счету «Голден Стэйт» 5 побед и 21 поражение в 26 матчах. «Никс» одержали пятую победу при 20 поражениях. В настоящий момент эти команды занимают последние места в своих конференциях: «Уорриорз» — в Западной, «Нью-Йорк» — в Восточной.