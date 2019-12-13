«Бруклин» отчислил чемпиона НБА 2016 года Шамперта

За 13 матчей в составе «Нетс» 29-летний американец набирал в среднем 4,2 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 0,9 передачи. Ранее Шамперт выступал за «Нью-Йорк Никс», «Сакраменто», «Хьюстон» и «Кливленд», в составе которого в 2016 году стал чемпионом НБА.