«Бруклин» отчислил чемпиона НБА 2016 года Шамперта
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Клуб НБА «Бруклин Нетс» отказался от сотрудничества с защитником Иманом Шампертом, сообщается на официальном сайте баскетбольной команды.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Клуб НБА «Бруклин Нетс» отказался от сотрудничества с защитником Иманом Шампертом, сообщается на официальном сайте баскетбольной команды.
Шамперт подписал контракт с «Бруклином» в середине ноября.
За 13 матчей в составе «Нетс» 29-летний американец набирал в среднем 4,2 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 0,9 передачи. Ранее Шамперт выступал за «Нью-Йорк Никс», «Сакраменто», «Хьюстон» и «Кливленд», в составе которого в 2016 году стал чемпионом НБА.