Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Бостон»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс».
Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 115:109.
Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, в его коллекции 38 очков, 13 подборов и 6 передач. В составе проигравшей команды самым результативным стал Кемба Уокер, набравший 29 очков и сделавший 1 подбор и 8 передач.
Таким образом, «Филадельфия» одерживает четвёртую победу кряду, а «Бостон» уступает во второй подряд игре.
«Филадельфия» (19:7) занимает 3-е место в Восточной конференции, «Бостон» (17:7) — 4-й.
В другом матче «Кливленд Кавальерс» в гостях одержал победу в овертайме над «Сан-Антонио Спёрс» — 117:109.