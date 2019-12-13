Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Бостон»

Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 115:109.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, в его коллекции 38 очков, 13 подборов и 6 передач. В составе проигравшей команды самым результативным стал Кемба Уокер, набравший 29 очков и сделавший 1 подбор и 8 передач.

Таким образом, «Филадельфия» одерживает четвёртую победу кряду, а «Бостон» уступает во второй подряд игре.

«Филадельфия» (19:7) занимает 3-е место в Восточной конференции, «Бостон» (17:7) — 4-й.