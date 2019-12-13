Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» одержать победу над «Детройтом»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА в рамках турне клубов «Детройт Пистонс» на стадионе «Мехико Сити-Арена» в Мексике принимал «Даллас Маверикс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА в рамках турне клубов «Детройт Пистонс» на стадионе «Мехико Сити-Арена» в Мексике принимал «Даллас Маверикс».
Встреча завершилась победой «Маверикс» со счётом 122:111.
Самым результативным в матче стал игрок «Далласа» Лука Дончич, оформивший
В составе «Детройта»
После 24 игр «Даллас» (17:7) занимает 3-е место в Западной конференции. «Детройт» (10:15) — 10-й на Востоке.