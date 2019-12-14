«Клипперс» обыграли «Миннесоту» в матче НБА, Джордж и Леонард набрали в сумме 88 очков

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Пол Джордж, который набрал 46 очков, сделал 5 подборов, 7 результативных передач и 2 перехвата. Его партнер по команде форвард Кавай Леонард сделал дабл-дабл — 42 очка и 11 подборов, также в его активе 2 результативных паса. Джордж и Леонард стали первыми игроками в истории «Клипперс», который вместе в одном матче набрали 40 и более очков. В истории НБА подобное случилось в 21-й раз и впервые с 22 февраля 2019 года, когда Джордж и защитник Рассел Уэстбрук в составе «Оклахомы» в матче с «Ютой» (148:147 ОТ) набрали соответственно 45 и 43 очка.
В составе «Миннесоты» больше всех очков набрал центровой Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл — 39 очков и 12 подборов, также в его активе 3 результативные передачи. Его партнер по команде защитник Эндрю Уиггинс набрал 34 очка, сделал 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.
В турнирной таблице Западной конференции «Клипперс» занимают второе место, одержав 20 побед и потерпев 7 поражений, первым идет «Лос-Анджелес Лейкерс» с 23 победами в 26 матчах. «Миннесота», имеющая в активе 10 побед и 15 поражений, расположилась на 10-й строчке.
«Клипперс» в следующем матче 15 декабря в гостях сыграют с «Чикаго», «Миннесота» 19 декабря примет «Нью-Орлеан».
Результаты других матчей игрового дня:
«Майами» — «Лейкерс» — 110:113;.
«Орландо» — «Хьюстон» — 107:130;.
«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 116:109;.
«Атланта» — «Индиана» — 100:110;.
«Мемфис» — «Милуоки» — 114:127;.
«Чикаго» — «Шарлотт» — 73:83;.
«Юта» — «Голден Стэйт» — 114:106;.
«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 101:103.