«Клипперс» обыграли «Миннесоту» в матче НБА, Джордж и Леонард набрали в сумме 88 очков

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Пол Джордж, который набрал 46 очков, сделал 5 подборов, 7 результативных передач и 2 перехвата. Его партнер по команде форвард Кавай Леонард сделал дабл-дабл — 42 очка и 11 подборов, также в его активе 2 результативных паса. Джордж и Леонард стали первыми игроками в истории «Клипперс», который вместе в одном матче набрали 40 и более очков. В истории НБА подобное случилось в 21-й раз и впервые с 22 февраля 2019 года, когда Джордж и защитник Рассел Уэстбрук в составе «Оклахомы» в матче с «Ютой» (148:147 ОТ) набрали соответственно 45 и 43 очка.