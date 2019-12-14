Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Леванте
Хоккей. Европа
15:00
Россия
Чехия
Футбол. Зарубежный
15:30
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал Сосьедад
Барселона
Хоккей. Европа
11:00
Финляндия
Швеция
51
Футбол. Зарубежный
19:30
Метц
Марсель
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Эйбар
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Осасуна
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Джерси Дэвилз
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
15.12
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
10Россия проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала
10:43 (мск), источник: ТАСС

«Клипперс» обыграли «Миннесоту» в матче НБА, Джордж и Леонард набрали в сумме 88 очков

ТАСС, 14 декабря. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 124:117 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Пол Джордж, который набрал 46 очков, сделал 5 подборов, 7 результативных передач и 2 перехвата. Его партнер по команде форвард Кавай Леонард сделал дабл-дабл — 42 очка и 11 подборов, также в его активе 2 результативных паса. Джордж и Леонард стали первыми игроками в истории «Клипперс», который вместе в одном матче набрали 40 и более очков. В истории НБА подобное случилось в 21-й раз и впервые с 22 февраля 2019 года, когда Джордж и защитник Рассел Уэстбрук в составе «Оклахомы» в матче с «Ютой» (148:147 ОТ) набрали соответственно 45 и 43 очка.

Читайте также
28 очков Леонарда принесли победу «Клипперс» в матче с «Далласом»

В составе «Миннесоты» больше всех очков набрал центровой Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл — 39 очков и 12 подборов, также в его активе 3 результативные передачи. Его партнер по команде защитник Эндрю Уиггинс набрал 34 очка, сделал 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

В турнирной таблице Западной конференции «Клипперс» занимают второе место, одержав 20 побед и потерпев 7 поражений, первым идет «Лос-Анджелес Лейкерс» с 23 победами в 26 матчах. «Миннесота», имеющая в активе 10 побед и 15 поражений, расположилась на 10-й строчке.

«Клипперс» в следующем матче 15 декабря в гостях сыграют с «Чикаго», «Миннесота» 19 декабря примет «Нью-Орлеан».

Результаты других матчей игрового дня:

«Майами» — «Лейкерс» — 110:113;.

«Орландо» — «Хьюстон» — 107:130;.

«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 116:109;.

«Атланта» — «Индиана» — 100:110;.

«Мемфис» — «Милуоки» — 114:127;.

«Чикаго» — «Шарлотт» — 73:83;.

«Юта» — «Голден Стэйт» — 114:106;.

«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 101:103.

Читайте также
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Всем все доказала: каким был спортивный путь Загитовой
Хоккеисту «Филадельфии» диагностировали рак
Сказка продолжается: «Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом
Наши в еврокубках. Итоги выступления российских клубов
Назван самый дорогой игрок мира. Роналду нет в топ-15
Россия играет с Чехией в матче Кубка Первого канала (трансляция)
Жертва «Ливерпуля» и бой Гвардиолы: интриги 17-го тура АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь