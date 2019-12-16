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12:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейкерс» продлили серию побед в НБА до семи матчей, обыграв «Атланту»

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл седьмой матч подряд в регулярном чемпионате НБА, одолев на выезде «Атланту».

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 101:96 (24:25, 31:23, 27:30, 19:18). В составе гостей дабл-дабл оформили Леброн Джеймс (32 очка и 13 подборов) и Энтони Дэвис (27 очков и 13 подборов), у проигравших Трей Янг набрал 30 очков.

Результаты других матчей дня в НБА:

«Индиана» — «Шарлотт» — 107:85,

«Бруклин» — «Филадельфия» — 109:89,

«Денвер» — «Нью-Йорк Никс» — 111:105,

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 79:100.

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