«Лейкерс» продлили серию побед в НБА до семи матчей, обыграв «Атланту»

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 101:96 (24:25, 31:23, 27:30, 19:18). В составе гостей дабл-дабл оформили Леброн Джеймс (32 очка и 13 подборов) и Энтони Дэвис (27 очков и 13 подборов), у проигравших Трей Янг набрал 30 очков.