«Лейкерс» продлили серию побед в НБА до семи матчей, обыграв «Атланту»
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл седьмой матч подряд в регулярном чемпионате НБА, одолев на выезде «Атланту».
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл седьмой матч подряд в регулярном чемпионате НБА, одолев на выезде «Атланту».
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 101:96 (24:25, 31:23, 27:30, 19:18). В составе гостей
Результаты других матчей дня в НБА:
«Индиана» — «Шарлотт» — 107:85,
«Бруклин» — «Филадельфия» — 109:89,
«Денвер» — «Нью-Йорк Никс» — 111:105,
«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 79:100.