35 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Вашингтон Уизардс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Вашингтон Уизардс».
Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 133:119.
Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, оформивший
Таким образом, «Детройт» потерпел второе поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь прервал четырёхматчевую серию поражений.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Вашингтон Уизардс» встретится с «Чикаго Буллз». Обе игры пройдут 19 декабря.
В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 133:113.