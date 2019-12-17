35 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 133:119.

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Айзея Томас записал в свой актив 23 очка. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Маркиф Моррис, набравший 22 очка.

Таким образом, «Детройт» потерпел второе поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь прервал четырёхматчевую серию поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Вашингтон Уизардс» встретится с «Чикаго Буллз». Обе игры пройдут 19 декабря.