48 очков Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Далласом»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Даллас Маверикс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Даллас Маверикс».
Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 120:116.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Кристапс Порзингис, оформивший
В составе проигравшей команды самым результативным стал Яннис Адетокунбо, оформивший
В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 109:106.