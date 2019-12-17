Дабл-дабл Уэстбрука и 28 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Сан-Антонио»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс».
Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 109:107.
В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, оформивший
В составе проигравшей команды по
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Майами Хит». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 118:111.