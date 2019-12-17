Дабл-дабл Уэстбрука и 28 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Сан-Антонио»

Источник: AP 2019

Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 109:107.

В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Джеймс Харден записал в свой актив 28 очков. Также дабл-дабл из 15 очков и 15 подборов на свой счёт записал Клинт Капела.

В составе проигравшей команды по дабл-даблу оформили Ламаркус Олдридж (19 очков и 13 подборов) и Руди Гэй (12 очков и 11 подборов).