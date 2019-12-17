«Оклахома» победила «Чикаго» в матче НБА, отыграв отставание в 26 очков

По ходу матча «Оклахома» проигрывала сопернику с разницей в 26 очков, однако смогла одержать победу. Самым результативным игроком команды стал разыгрывающий Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов, добавив к этому восемь передач. У проигравших больше всех очков набрал защитник Зак Лавин, набравший 39 очков.

«Оклахома» повторила рекорд клуба, отыграв отставание в 26 очков по ходу матча. Достижение было установлено 10 февраля 2019 года, когда команда встречалась в гостях с «Хьюстоном» и победила со счетом 117:112.

«Оклахома» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 12 побед и 14 поражений. «Чикаго» идет 11-м на Востоке, одержав 10 побед и потерпев 19 поражений.

В другом матче игрового дня «Хьюстон» победил «Сан-Антонио», сумев отыграть разницу в 25 очков. Ранее в истории клуба подобного не происходило. Встреча завершилась со счетом 109:107. В двух заключительных четвертях «Хьюстон» позволил набрать сопернику всего 35 очков.