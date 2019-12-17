«Оклахома» победила «Чикаго» в матче НБА, отыграв отставание в 26 очков
ТАСС, 17 декабря. «Оклахома» дома обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 109:106.
ТАСС, 17 декабря. «Оклахома» дома обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 109:106.
По ходу матча «Оклахома» проигрывала сопернику с разницей в 26 очков, однако смогла одержать победу. Самым результативным игроком команды стал разыгрывающий Крис Пол, оформивший
«Оклахома» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 12 побед и 14 поражений. «Чикаго» идет 11-м на Востоке, одержав 10 побед и потерпев 19 поражений.
В другом матче игрового дня «Хьюстон» победил «Сан-Антонио», сумев отыграть разницу в 25 очков. Ранее в истории клуба подобного не происходило. Встреча завершилась со счетом 109:107. В двух заключительных четвертях «Хьюстон» позволил набрать сопернику всего 35 очков.
Также «Вашингтон» на выезде победил «Детройт» (133:119), «Даллас» оказался сильнее «Милуоки» (120:116), «Портленд» взял верх над «Финиксом» (111:110). «Торонто» обыграл дома «Кливленд» (133:113), а «Мемфис» — «Майами» (118:111).