«Лос-Анджелес» прервал серию из 7 побед, уступив «Индиане»
В очередном матче НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».
В очередном матче НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».
Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 105:102.
В составе «Лейкерс» лидером по набранным очкам стал Леброн Джеймс, на его счету 20 очков, 9 подборов и 9 передач.
«Лос-Анджелес» прервал серию из 7 побед, а «Индиана» одержала 4-ю победу кряду.
«Индиана» (19−9) после 28 игр занимает 6-е место на Востоке, «Лос-Анджелес» (24−4) — 1-е на Западе.
В другом матче «Шарлотт Хорнетс» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 110:102.