«Лос-Анджелес» прервал серию из 7 побед, уступив «Индиане»

Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 105:102.

Дабл-даблом отметился форвард «Пэйсерс» Дамонис Сабонис, набравший 26 очков и сделавший 10 подборов и 4 передачи.

В составе «Лейкерс» лидером по набранным очкам стал Леброн Джеймс, на его счету 20 очков, 9 подборов и 9 передач.

«Лос-Анджелес» прервал серию из 7 побед, а «Индиана» одержала 4-ю победу кряду.

«Индиана» (19−9) после 28 игр занимает 6-е место на Востоке, «Лос-Анджелес» (24−4) — 1-е на Западе.