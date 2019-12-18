42 очка Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Нью-Йорком»

Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 143:120.

Лидером по набранным очкам в этом матче стал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг, на его счету 42 очка, 4 подбора и 8 передач.