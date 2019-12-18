42 очка Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Нью-Йорком»
В очередном матче НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс».
В очередном матче НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс».
Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 143:120.
Лидером по набранным очкам в этом матче стал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг, на его счету 42 очка, 4 подбора и 8 передач.
Это поражение стало для «Атланты» пятым подряд.
«Атланта» (6−22) занимает 15-е место в Восточной конференции, а «Нью-Йорк» (7−21) — 13-е.
В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил в овертайме «Бруклин Нетс» со счётом 101:108.