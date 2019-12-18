«Клипперс» дома победили «Финикс», Леонард и Джордж набрали 44 очка на двоих

Источник: AP 2019

«Клипперс» выиграли каждую из четырёх четвертей, за исключением последней, завершившейся вничью. Окончательный счёт матча — 120:99 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком матча стал Пол Джордж («Клипперс»), на счету которого 24 очка, 3 подбора и 1 передача. Его партнёр Кавай Леонард набрал 20 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи. У «Финикса» дабл-даблом отметился Деандре Эйтон: 18 очков, 12 подборов и 3 передачи.