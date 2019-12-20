Трипл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Милуоки»

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Энтони Дэвис, собравший дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 11 передач. Таким образом, «Лейкерс» потерпел второе поражение подряд.