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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Трипл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Милуоки»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 111:104.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Энтони Дэвис, собравший дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 11 передач. Таким образом, «Лейкерс» потерпел второе поражение подряд.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 111:106.

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