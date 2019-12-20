Трипл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Милуоки»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».
Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 111:104.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший
В параллельном матче «Атланта Хоукс» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 111:106.