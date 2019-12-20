41 очко Динуайдди не спасло «Бруклин» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:105.

Самым результативным в составе победителей стал Патти Миллз, набравший 27 очков. Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Спенсер Динуайдди, набравший 41 очко. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

Таким образом, «Сан-Антонио» одержал вторую победу за последние три игры. «Бруклин» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед подряд.