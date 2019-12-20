Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сочи
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Гранада
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
58
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Каролина Харрикейнз
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
14
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Нэшвилл Предаторз
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
21.12
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21.12
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

41 очко Динуайдди не спасло «Бруклин» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Бруклин Нетс».

Наверх

Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:105.

Самым результативным в составе победителей стал Патти Миллз, набравший 27 очков. Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Спенсер Динуайдди, набравший 41 очко. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

Таким образом, «Сан-Антонио» одержал вторую победу за последние три игры. «Бруклин» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Сан-Антонио Спёрс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Бруклин Нетс» встретится с «Атлантой Хоукс».

 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
«Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКА
Как Слуцкий изменит «Рубин»
Канадец хотел повторить трюк Свечникова, Андрей ответил голом
Нурмагомедов вошел в число лучших бойцов десятилетия
Молодой русский форвард — специалист по нелепым голам в НХЛ
Загитова установила личный рекорд перед матчем СКА — ЦСКА
Худобин активировал режим бога и остановил клуб Кучерова в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь