«Хьюстон» в гостях обыграл «Клипперс», у Хардена и Уэстбрука дабл-даблы

Источник: AP 2019

После первой половины встречи преимущество «Клипперс» составляло 15 очков, но затем «Хьюстон» перехватил инициативу и довёл дело до победы. Окончательный счёт — 122:117 в пользу «Рокетс».

Самым результативным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук («Хьюстон»), на счету которого дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и 5 передач. Его партнёр Джеймс Харден также сделал дабл-дабл: 28 очков, 1 подбор и 10 передач.