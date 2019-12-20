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15:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хьюстон» в гостях обыграл «Клипперс», у Хардена и Уэстбрука дабл-даблы

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на выезде выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата.

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Источник: AP 2019

После первой половины встречи преимущество «Клипперс» составляло 15 очков, но затем «Хьюстон» перехватил инициативу и довёл дело до победы. Окончательный счёт — 122:117 в пользу «Рокетс».

Самым результативным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук («Хьюстон»), на счету которого дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и 5 передач. Его партнёр Джеймс Харден также сделал дабл-дабл: 28 очков, 1 подбор и 10 передач.

У «Клипперс» самым результативным игроком стал Пол Джордж, на счету которого 34 очка, 9 подборов и 3 передачи. Его партнёр Кавай Леонард набрал 25 очков, собрал 9 подборов и отдал 4 передачи.

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