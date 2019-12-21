Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Миннесотой» в матче НБА
ТАСС, 21 декабря. «Денвер» победил «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 109:100.
ТАСС, 21 декабря. «Денвер» победил «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 109:100.
В составе гостей
У гостей самым результативным стал защитник Эндрю Уиггинс. Он набрал 19 очков, добавив к ним три подбора и шесть передач.
«Денвер» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 19 побед и потерпев восемь поражений. «Миннесота» идет 12-й с 10 победами и 17 поражениями. В следующем матче «Денвер» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Лейкерс» 23 декабря. «Миннесота» днем ранее на выезде встретится с «Портлендом».
Практически во всех матчах дня сильнее были хозяева площадки. «Индиана» победила «Сакраменто» (119:105), «Кливленд» одолел «Мемфис» (114:107), «Бостон» обыграл «Детройт» (114:93), «Торонто» взял верх над «Вашингтоном» (122:118), «Майами» победил «Нью-Йорк» (129:114), а «Оклахома» — «Финикс» (126:108). Только «Даллас» смог одержать выездную победу, обыграв «Филадельфию» (117:98).