Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Миннесотой» в матче НБА

Источник: AP 2019

В составе гостей трипл-дабл оформил центровой Никола Йокич. В его активе 22 очка, 10 подборов и 10 передач. Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Джамал Мюррей, набравший 28 очков. Йокич сделал 33-й трипл-дабл в карьере и занимает по этому показателю 10-е место в истории НБА.

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У гостей самым результативным стал защитник Эндрю Уиггинс. Он набрал 19 очков, добавив к ним три подбора и шесть передач.

«Денвер» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 19 побед и потерпев восемь поражений. «Миннесота» идет 12-й с 10 победами и 17 поражениями. В следующем матче «Денвер» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Лейкерс» 23 декабря. «Миннесота» днем ранее на выезде встретится с «Портлендом».