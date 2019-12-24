26 очков Росса и дабл-дабл Гордона помогли «Орландо» обыграть «Чикаго»

Встреча состоялась на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 103:95.

Лучшую результативность в составе «Мэджик» продемонстрировал защитник Теренс Росс, набравший 26 очков и совершивший 8 подборов.

В составе «Буллз» лучшим по набранным очкам стал защитник Зак Лавин — 26 очков. Также на его счету 8 подборов и 2 передачи.

Дабл-даблом отметился форвард «Мэджик» Аарон Гордон. В его коллекции 16 очков, 11 подборов и 4 передачи.

«Орландо» прервал серию из трёх поражений.

«Орландо» (13−17) занимает 8-е место в Восточной конференции. «Чикаго» (12:20) — 10-е.