Дабл-даблы Янга и Коллинса не помогли «Атланте» избежать поражения в матче с «Кливлендом»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Атланту Хоукс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Атланту Хоукс».
Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 121:118.
Также в составе «Хоукс»
Лучшим по результативности в составе «Кливленда» стал защитник Коллин Секстон — 25 очков, 6 подборов и 3 передачи.
«Атланта» потерпела 8-е поражение кряду, а «Кливленд» одержал 3-ю подряд победу.
«Кливленд» (9−21) занимает 13-е место на Востоке, «Атланта» (6:25) — 15-е.
В другом матче «Сан-Антонио Спёрс» благодаря 40 очкам Ламаркуса Олдриджа и
«Финикс Санз» потерпел поражение в матче с «Денвер Наггетс» — 111:113, уступив в 8-й игре кряду.