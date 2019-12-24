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14:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-даблы Янга и Коллинса не помогли «Атланте» избежать поражения в матче с «Кливлендом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Атланту Хоукс».

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 121:118.

Дабл-даблом отметился разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг. В его коллекции 30 очков, 11 передач и 6 подборов.

Также в составе «Хоукс» дабл-дабл оформил центровой Джон Коллинс. На его счету 27 очков и 10 передач.

Лучшим по результативности в составе «Кливленда» стал защитник Коллин Секстон — 25 очков, 6 подборов и 3 передачи.

«Атланта» потерпела 8-е поражение кряду, а «Кливленд» одержал 3-ю подряд победу.

«Кливленд» (9−21) занимает 13-е место на Востоке, «Атланта» (6:25) — 15-е.

В другом матче «Сан-Антонио Спёрс» благодаря 40 очкам Ламаркуса Олдриджа и дабл-даблу Демара Дерозана (26 очков, 3 подбора и 10 передач) разгромил в гостях «Мемфис Гриззлиз» — 145:114.

«Финикс Санз» потерпел поражение в матче с «Денвер Наггетс» — 111:113, уступив в 8-й игре кряду.

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