СМИ: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис должны сыграть с «Клипперс»

Джеймс пропустил домашнюю игру с «Денвер Наггетс» в воскресенье из-за мышечной травмы, а Дэвис в этой встрече получил повреждение колена. Как отмечается в материале, во вторник оба игрока тренировались; ожидается, что они выдут на паркет в игре с «Клипперс». Ранее клуб сообщал, что участие Джеймса и Дэвиса в матче под вопросом.