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24 декабря, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис должны сыграть с «Клипперс»

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Форварды клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис примут участие в дерби с «Клипперс» 25 декабря, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

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Источник: AP 2019

Джеймс пропустил домашнюю игру с «Денвер Наггетс» в воскресенье из-за мышечной травмы, а Дэвис в этой встрече получил повреждение колена. Как отмечается в материале, во вторник оба игрока тренировались; ожидается, что они выдут на паркет в игре с «Клипперс». Ранее клуб сообщал, что участие Джеймса и Дэвиса в матче под вопросом.

В сезоне-2019/20 средние показатели Джеймса — 25,8 очка, 7,5 подбора и 10,6 передачи за игру, Дэвиса — 27,9 очка, 9,4 подбора и 3,3 передачи.

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