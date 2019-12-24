СМИ: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис должны сыграть с «Клипперс»
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Форварды клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис примут участие в дерби с «Клипперс» 25 декабря, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Форварды клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис примут участие в дерби с «Клипперс» 25 декабря, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
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В сезоне-2019/20 средние показатели Джеймса — 25,8 очка, 7,5 подбора и 10,6 передачи за игру, Дэвиса — 27,9 очка, 9,4 подбора и 3,3 передачи.