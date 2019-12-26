«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в домашнем матче НБА

Встреча в Сан-Франциско завершилась победой «Уорриорз» со счетом 116:104 (28:29, 36:39, 28:19, 24:17). Самыми результативными в составе победителей стали Дэмион Ли (22 очка, 15 подборов), Дрэймонд Грин (20 очков, 11 подборов) и Д’Анджело Расселл (20 очков). У «Хьюстона» дабл-даблы сделали Расселл Уэстбрук (30 очков, 12 подборов), Джеймс Харден (24 очка, 11 передач) и Клинт Капела (10 очков, 11 подборов).