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11:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в домашнем матче НБА

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете нанесли поражение «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча в Сан-Франциско завершилась победой «Уорриорз» со счетом 116:104 (28:29, 36:39, 28:19, 24:17). Самыми результативными в составе победителей стали Дэмион Ли (22 очка, 15 подборов), Дрэймонд Грин (20 очков, 11 подборов) и Д’Анджело Расселл (20 очков). У «Хьюстона» дабл-даблы сделали Расселл Уэстбрук (30 очков, 12 подборов), Джеймс Харден (24 очка, 11 передач) и Клинт Капела (10 очков, 11 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Голден Стэйт» выиграл третий матч подряд, в то время как «Хьюстон» потерпел первое поражение после четырех побед.

В другом матче дня баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете уступили «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:111.

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