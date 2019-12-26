«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в домашнем матче НБА
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете нанесли поражение «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете нанесли поражение «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча в
«Голден Стэйт» выиграл третий матч подряд, в то время как «Хьюстон» потерпел первое поражение после четырех побед.
В другом матче дня баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете уступили «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:111.