«Лос-Анджелес Клипперс» второй раз в сезоне НБА обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс»

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал 35 очков. К этому показателю он добавил 12 подборов и пять передач.

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В составе «Лейкерс» больше всех очков набрал форвард Энтони Дэвис (24). Его коллега по амплуа Леброн Джеймс практически оформил трипл-дабл, записав себе в актив 23 очка, 10 передач и девять подборов.

Очное противостояние между соперниками состоялось во второй раз в сезоне. Первый матч прошел в октябре. «Клипперс», которые тогда являлись формальными хозяевами встречи, победили со счетом 112:102.

«Лейкерс» потерпели четвертое поражение подряд, однако лидируют в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 24 победы и семь поражений. «Клипперс» идут третьими, одержав 23 победы и потерпев 10 поражений.