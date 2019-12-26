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11:04 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес Клипперс» второй раз в сезоне НБА обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс»

ТАСС, 26 декабря. «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 111:106.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал 35 очков. К этому показателю он добавил 12 подборов и пять передач.

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В составе «Лейкерс» больше всех очков набрал форвард Энтони Дэвис (24). Его коллега по амплуа Леброн Джеймс практически оформил трипл-дабл, записав себе в актив 23 очка, 10 передач и девять подборов.

Очное противостояние между соперниками состоялось во второй раз в сезоне. Первый матч прошел в октябре. «Клипперс», которые тогда являлись формальными хозяевами встречи, победили со счетом 112:102.

«Лейкерс» потерпели четвертое поражение подряд, однако лидируют в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 24 победы и семь поражений. «Клипперс» идут третьими, одержав 23 победы и потерпев 10 поражений.

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