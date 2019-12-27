Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сан-Антонио» в матче НБА
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. «Даллас» нанес поражение «Сан-Антонио» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. «Даллас» нанес поражение «Сан-Антонио» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24). В составе хозяев
Результаты других матчей дня:
«Детройт» — «Вашингтон» — 132:102,
«Бруклин» — «Нью-Йорк Никс» — 82:94,
«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 97:110.