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13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сан-Антонио» в матче НБА

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. «Даллас» нанес поражение «Сан-Антонио» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24). В составе хозяев дабл-дабл оформил не игравший из-за травмы с середины декабря Лука Дончич (24 очка и 10 подборов), Тим Хардуэй набрал 17 очков. У проигравших Демар Дерозан записал себе в актив 21 балл.

Результаты других матчей дня:

«Детройт» — «Вашингтон» — 132:102,

«Бруклин» — «Нью-Йорк Никс» — 82:94,

«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 97:110.

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