Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сан-Антонио» в матче НБА

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24). В составе хозяев дабл-дабл оформил не игравший из-за травмы с середины декабря Лука Дончич (24 очка и 10 подборов), Тим Хардуэй набрал 17 очков. У проигравших Демар Дерозан записал себе в актив 21 балл.