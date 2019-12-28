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14:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Баскетболист в слезах встретил мать впервые за три года

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Крис Силва впервые за три года увиделся с матерью, проживающей в Габоне. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте команды.

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Руководство «Майами» при поддержке функционеров НБА сумели организовать женщине перелет, причем сам спортсмен не знал об этом.

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В итоге они встретились на тренировке, и Силва не смог сдержать слез. В последний раз он встречался с матерью три года назад, а за последние семь лет они виделись лишь однажды.

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