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29 декабря, источник: Чемпионат.com

Леброн Джеймс стал спортсменом десятилетия по версии Associated Press

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был признан лучшим спортсменом уходящего десятилетия по версии Associated Press.

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Источник: AP 2019

В прошедшем десятилетии Леброн Джеймс выиграл наибольшее количество матчей, завоевал наибольшее количество наград самого ценного игрока в регулярном чемпионате НБА и в финальной серии плей-офф лиги в последнем десятилетии.

Леброн Джеймс находится на третьей строчке в списке самых результативных игроков в истории НБА.

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Джеймс, которого на драфте 2003 года выбрали под первым номером, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Все три титула Леброна Джеймса пришлись именно на уходящее десятилетие — он становился чемпионом в 2012, 2013 и 2016 годах.

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