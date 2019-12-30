Баскетболист «Хьюстона» Харден травмировал палец на ноге

Харден получил повреждение в матче против «Бруклина» (108:98), когда он столкнулся со своим партнером по команде Дэньюэлом Хаузом и игроком «Нетс» Спенсером Динвидди.

Харден, скорее всего, не сможет принять участие в ближайшем матче против «Нью-Орлеан Пеликанс». Также «Хьюстону» в этой встрече не сможет помочь защитник Расселл Уэстбрук из-за травмы пятки.