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10:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболист «Хьюстона» Харден травмировал палец на ноге

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден получил растяжение связок пальца на ноге, сообщается на сайте НБА.

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Источник: AP 2019

Харден получил повреждение в матче против «Бруклина» (108:98), когда он столкнулся со своим партнером по команде Дэньюэлом Хаузом и игроком «Нетс» Спенсером Динвидди.

Во время загрузки произошла ошибка.

Харден, скорее всего, не сможет принять участие в ближайшем матче против «Нью-Орлеан Пеликанс». Также «Хьюстону» в этой встрече не сможет помочь защитник Расселл Уэстбрук из-за травмы пятки.

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