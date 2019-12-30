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10:48 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Даллас» в матче НБА

ТАСС, 30 декабря. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Далласом» со счетом 108:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 23 очка, также в его активе 9 подборов, 4 результативные передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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Его партнер по команде форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 13 очков и 13 передач. В составе «Далласа» больше всех очков набрал защитник Лука Дончич — 19.

В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» занимают первое место, одержав 26 побед и потерпев 7 поражений, «Даллас» с 21 победой и 11 поражениями идет пятым.

В следующем матче «Лейкерс» 2 января примут «Финикс», «Даллас» днем ранее в гостях встретится с «Оклахомой».

Результаты других матчей игрового дня:

«Торонто» — «Оклахома» — 97:98;.

«Денвер» — «Сакраменто» — 120:115;.

«Мемфис» — «Шарлотт» — 117:104;.

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 127:112.

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