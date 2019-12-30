Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Даллас» в матче НБА

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 23 очка, также в его активе 9 подборов, 4 результативные передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Главные события 2019 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Его партнер по команде форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 13 очков и 13 передач. В составе «Далласа» больше всех очков набрал защитник Лука Дончич — 19.

В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» занимают первое место, одержав 26 побед и потерпев 7 поражений, «Даллас» с 21 победой и 11 поражениями идет пятым.

В следующем матче «Лейкерс» 2 января примут «Финикс», «Даллас» днем ранее в гостях встретится с «Оклахомой».

Результаты других матчей игрового дня:

«Торонто» — «Оклахома» — 97:98;.

«Денвер» — «Сакраменто» — 120:115;.

«Мемфис» — «Шарлотт» — 117:104;.