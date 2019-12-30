Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Даллас» в матче НБА
ТАСС, 30 декабря. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Далласом» со счетом 108:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 30 декабря. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Далласом» со счетом 108:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 23 очка, также в его активе 9 подборов, 4 результативные передачи, 2 перехвата и 1
Его партнер по команде форвард Леброн Джеймс оформил
В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» занимают первое место, одержав 26 побед и потерпев 7 поражений, «Даллас» с 21 победой и 11 поражениями идет пятым.
В следующем матче «Лейкерс» 2 января примут «Финикс», «Даллас» днем ранее в гостях встретится с «Оклахомой».
Результаты других матчей игрового дня:
«Торонто» — «Оклахома» — 97:98;.
«Денвер» — «Сакраменто» — 120:115;.
«Мемфис» — «Шарлотт» — 117:104;.
«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 127:112.