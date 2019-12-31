Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Швеция U20
Словакия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Россия U20
Германия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Финляндия U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Канада U20
Чехия U20
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
2020
Миннесота Уайлд
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2020
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2020
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2020
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
52
Все события
Фоторепортажи
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
13:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Адетокумбо помог «Милуоки» победить «Чикаго»

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Баскетболисты «Милуоки Бакс» нанесли поражение «Чикаго Буллс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Чикаго, завершилась со счетом 123:102 (31:20, 24:32, 40:25, 28:25). В составе «Милуоки» самым результативным стал Крис Миддлтон (25 очков), а Яннис Адетокумбо (23 очка, 10 подборов) и Эрсан Ильясова (14 очков, 11 подборов) оформили по дабл-даблу. У «Чикаго» 19 баллов набрал Зак Лавин, его одноклубник Уэнделл Картер (10 очков, 11 передач) сделал дабл-дабл.

Результаты других матчей игрового дня:

«Вашингтон» — «Майами» — 123:105,

«Орландо» — «Атланта» — 93:101,

«Миннесота» — «Бруклин» — 122:115 (после овертайма),

«Юта» — «Детройт» — 104:81,

«Портленд» — «Финикс» — 116:122.

 Очей очарование: красотки года, которые скрасят ваш новогодний досуг
Самая горячая жена футболиста РПЛ взрывает Instagram своими фото
Как России попасть в плей-офф? Все турнирные расклады МЧМ
Тутберидзе рассказала, почему не стала тренером своей дочери
10 главных футбольных событий 2019 года
Объявлен состав сборной России на январские этапы КМ по биатлону
Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Оттаву»
Прорыв Медведева, провал Касаткиной: итоги теннисного года
В Австралии укротили ВАР. Там объясняют судейские решения
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь