Дабл-дабл Адетокумбо помог «Милуоки» победить «Чикаго»
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Баскетболисты «Милуоки Бакс» нанесли поражение «Чикаго Буллс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Баскетболисты «Милуоки Бакс» нанесли поражение «Чикаго Буллс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в Чикаго, завершилась со счетом 123:102 (31:20, 24:32, 40:25, 28:25). В составе «Милуоки» самым результативным стал Крис Миддлтон (25 очков), а Яннис Адетокумбо (23 очка, 10 подборов) и Эрсан Ильясова (14 очков, 11 подборов) оформили по
Результаты других матчей игрового дня:
«Вашингтон» — «Майами» — 123:105,
«Орландо» — «Атланта» — 93:101,
«Миннесота» — «Бруклин» — 122:115 (после овертайма),
«Юта» — «Детройт» — 104:81,
«Портленд» — «Финикс» — 116:122.