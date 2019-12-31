Дабл-дабл Адетокумбо помог «Милуоки» победить «Чикаго»

Встреча, состоявшаяся в Чикаго, завершилась со счетом 123:102 (31:20, 24:32, 40:25, 28:25). В составе «Милуоки» самым результативным стал Крис Миддлтон (25 очков), а Яннис Адетокумбо (23 очка, 10 подборов) и Эрсан Ильясова (14 очков, 11 подборов) оформили по дабл-даблу. У «Чикаго» 19 баллов набрал Зак Лавин, его одноклубник Уэнделл Картер (10 очков, 11 передач) сделал дабл-дабл.