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12:39 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Джеймса принес «Лейкерс» победу над «Финиксом» в матче НБА

ТАСС, 2 января. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финиксом» со счетом 117:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, в его активе 32 очка, 2 подбора, 7 результативных передач и 1 перехват. Его партнер по команде центровой Деандре Эйтон оформил дабл-дабл — 16 очков и 14 подборов. В составе «Лейкерс» больше всех очков набрал форвард Леброн Джеймс, записавший на свой счет трипл-дабл — 31 очко, 13 подборов, 12 передач, его одноклубник форвард Энтони Дэвис отметился дабл-даблом — 26 очков, 11 подборов.

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Джеймс оформил восьмой трипл-дабл в сезоне, больше в текущем регулярном чемпионате сделал только защитник «Далласа» Лука Дончич — девять.

В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» продолжают лидировать, одержав 26 побед и потерпев 7 поражений. «Финикс» с 13 победами в 33 матчах идет 10-м.

В следующем матче «Лейкерс» 4 января примут «Нью-Орлеан», «Финикс» в тот же день на своей площадке встретится с «Нью-Йорком».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Вашингтон» — «Орландо» — 101:122;
  • «Нью-Йорк» — «Портленд» — 117:93;
  • «Милуоки» — «Миннесота» — 106:104.
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