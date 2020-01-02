Трипл-дабл Джеймса принес «Лейкерс» победу над «Финиксом» в матче НБА
ТАСС, 2 января. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финиксом» со счетом 117:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 2 января. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финиксом» со счетом 117:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, в его активе 32 очка, 2 подбора, 7 результативных передач и 1 перехват. Его партнер по команде центровой Деандре Эйтон оформил
В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» продолжают лидировать, одержав 26 побед и потерпев 7 поражений. «Финикс» с 13 победами в 33 матчах идет 10-м.
В следующем матче «Лейкерс» 4 января примут «Нью-Орлеан», «Финикс» в тот же день на своей площадке встретится с «Нью-Йорком».