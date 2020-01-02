Стерн привёл НБА к величию и оставил после себя выдающееся наследие

Источник: AFP 2019

Новый год в НБА начался с неприятного известия. 1 января умер бывший комиссар лиги Дэвид Стерн. 12 декабря 2019 года он был госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг, а через три недели скончался.

Для лиги Стерн, без преувеличения, является легендарной личностью. Именно благодаря выдающейся работе Дэвида НБА превратилась из непривлекательного проекта в успешнейшую организацию.

Стерн — четвертый комиссар НБА. Он работал в этой должности дольше всех предшественников — 30 лет (1984−2014). В эпоху Стерна произошли знаковые изменения, без которых сейчас невозможно представить лигу. При Стерне в НБА появилась лотерея драфта, был введён дресс-код для игроков. Он вёл борьбу с наркоманией среди баскетболистов, активно продвигал лигу на новые рынки. Эпоха Стерна — синоним бурного развития. За это время было построено 28 новых арен (10 с 1999 года), 5 команд НБА («Клипперс», «Кингз», «Гриззлис», «Хорнетс» и «Суперсоникс"/"Тандер») переехали на более привлекательные рынки, в лиге появилось 7 новых команд («Хорнетс», «Тимбервулвз», «Хит», «Мэджик», «Гриззлис», «Рэпторс» и «Бобкэтс»).

В 1978 году Стерн занял пост генерального советника при комиссаре Ларри О’Брайене. Это был кризисный период для НБА. Лига стремительно теряла популярность. С 1979 по 1981 годы финалы НБА транслировались в записи на канале CBS с задержкой в несколько часов. Лиги НФЛ (американский футбол) и МЛБ (бейсбол) заметно превосходили своих баскетбольных коллег по всем статьям. НБА понесла огромнейший имиджевый ущерб после того, как The Los Angeles Times в августе 1980 года опубликовал статью, в которой говорилось, что от 40 до 75 процентов игроков НБА употребляют кокаин. В сезоне-1980/81 16 из 23 команд НБА были убыточными.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6y6_Y3ALRP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от LeBron James (@kingjames)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-01T23:34:36+00:00">1 Янв 2020 в 3:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стерн, назначенный на должность исполнительного вице-президента в ноябре 1980 года, начал вести переговоры о политике тестирования на наркотики, что сделало НБА первой крупной спортивной лигой в Северной Америке, которая применила нечто подобное на практике. Как только он стал комиссаром в 1984 году, НБА попытался помочь франшизам малого рынка, установив для всех клубов потолок зарплат в размере $ 3,6 млн в сезоне-1984/85 (с учётом инфляции около 9 миллионов долларов в «сегодняшних долларах»). Сейчас эта цифра равна $ 109,14 млн. Даже если учесть инфляцию, зарплата баскетболистов выросла более чем в 10 раз. И этот рост не прекращается.

О’Брайен назначил Стерна ответственным за маркетинг, телевидение и связи с общественностью в дополнение к бизнесу и юридическим вопросам. В этом плане произошла настоящая революция. Нынешний комиссар НБА Адам Сильвер называет Стерна «одним из основателей современного спортивного маркетинга».

Стерна часто критиковали за властные манеры и желание держать ситуацию в «ежовых рукавицах». Но именно эти качества присущи руководителям высшего уровня. Стерн вывел НБА из самого мрачного периода в истории и привёл к заоблачному уровню процветания и популярности, как в США, так и за рубежом.

Изначально Стерн решил сосредоточиться на главных звездах НБА: Мэджике Джонсоне, Ларри Бёрде, Майкле Джордане и Чарльзе Баркли, которые стали послами лиги по всему миру. Дэвид понимал, что именно они делают баскетбол популярным во всех уголках планеты. Основная задача заключалась в правильном использовании их образа.

Капитализация лиги в эпоху Стерна выросла многократно. В 1985 году Джерри Рейнсдорф купил «Чикаго Буллз» за $ 16 млн. В 2014 году, в год ухода Стерна с поста комиссара, Стив Баллмер приобрел «Лос-Анджелес Клипперс» за $ 2 млрд. Ценность франшиз росла, соответственно росли и зарплаты игроков.

Я думаю, что люди смотрят на деньги в современном баскетболе и думают, что так было всегда. Когда я попал в НБА в 1984 году, а Стерн только заступил на пост комиссара, средняя зарплата составляла 250 000 долларов. Сейчас это 9 миллионов долларов. Такой рост — огромная заслуга Стерна. Чарльз Баркли

НБА открыла офисы в 15 городах за пределами Соединенных Штатов и подписала соглашения о телевизионных трансляциях в более чем 200 странах, которые вещают на более чем 40 языках. Эффект глобализации очевиден. В лиге уже проходит шестой сезон подряд, когда в ростерах клубов числится не менее 100 иностранных игроков. В эпоху Стерна матчи предсезонки и регулярного чемпионата стали проводиться за пределами США. Мексика, Япония, Великобритания, Франция, Китай — основные зарубежные направления работы в НБА.

К другим инновациям Стерна можно отнести создание женской НБА в 1997 году и Лиги развития НБА в 2001 году.

«Я наблюдал за работой Стерна в течение 22 лет, он был моим наставником и одним из ближайших друзей. Дэвид обладал удивительными талантами, как и любая легенда НБА. В его случае это были организованность, внимание к деталям и усердная работа. За время его работы НБА добилась существенного прогресса. К его заслугам можно отнести установление прочных партнерских отношений с представителями СМИ и спонсорами, внедрение современных технологий и программ социальной ответственности, которые позволили миллиардам людей стать частью игры. Благодаря Дэвиду НБА стала по-настоящему глобальным брендом, что делает Стерна не только одним из величайших спортивных функционеров в истории, но и одним из самых влиятельных бизнесменов поколения», — высказался о своем предшественнике нынешний комиссар НБА Адам Сильвер.

Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Мэджик Джонсон, Стефен Карри, Ларри Бёрд, Шакил О’Нил, Дуэйн Уэйд, Скотти Пиппен — у всех этих легенд прошлой и современной эпохи есть тёплые слова в адрес Стерна. Именно работа Дэвида на посту комиссара создала условия, при которых звёзды имеют возможность извлекать огромнейшую коммерческую выгоду из своего образа.