Стерн привёл НБА к величию и оставил после себя выдающееся наследие
Ушёл из жизни главный комиссар в истории лиги.
Ушёл из жизни главный комиссар в истории лиги.
Новый год в НБА начался с неприятного известия. 1 января умер бывший комиссар лиги Дэвид Стерн. 12 декабря 2019 года он был госпитализирован
Для лиги Стерн, без преувеличения, является легендарной личностью. Именно благодаря выдающейся работе Дэвида НБА превратилась из непривлекательного проекта в успешнейшую организацию.
Стерн — четвертый комиссар НБА. Он работал в этой должности дольше всех предшественников — 30 лет (1984−2014). В эпоху Стерна произошли знаковые изменения, без которых сейчас невозможно представить лигу. При Стерне в НБА появилась лотерея драфта, был введён
В 1978 году Стерн занял пост генерального советника при комиссаре Ларри О’Брайене. Это был кризисный период для НБА. Лига стремительно теряла популярность. С 1979 по 1981 годы финалы НБА транслировались в записи на канале CBS с задержкой в несколько часов. Лиги НФЛ (американский футбол) и МЛБ (бейсбол) заметно превосходили своих баскетбольных коллег по всем статьям. НБА понесла огромнейший имиджевый ущерб после того, как The Los Angeles Times в августе 1980 года опубликовал статью, в которой говорилось, что от 40 до 75 процентов игроков НБА употребляют кокаин. В сезоне-1980/81 16 из 23 команд НБА были убыточными.
Стерн, назначенный на должность исполнительного
О’Брайен назначил Стерна ответственным за маркетинг, телевидение и связи с общественностью в дополнение к бизнесу и юридическим вопросам. В этом плане произошла настоящая революция. Нынешний комиссар НБА Адам Сильвер называет Стерна «одним из основателей современного спортивного маркетинга».
Стерна часто критиковали за властные манеры и желание держать ситуацию в «ежовых рукавицах». Но именно эти качества присущи руководителям высшего уровня. Стерн вывел НБА из самого мрачного периода в истории и привёл к заоблачному уровню процветания и популярности, как в США, так и за рубежом.
Изначально Стерн решил сосредоточиться на главных звездах НБА: Мэджике Джонсоне, Ларри Бёрде, Майкле Джордане и Чарльзе Баркли, которые стали послами лиги по всему миру. Дэвид понимал, что именно они делают баскетбол популярным во всех уголках планеты. Основная задача заключалась в правильном использовании их образа.
Капитализация лиги в эпоху Стерна выросла многократно. В 1985 году Джерри Рейнсдорф купил «Чикаго Буллз» за $ 16 млн. В 2014 году, в год ухода Стерна с поста комиссара, Стив Баллмер приобрел «Лос-Анджелес Клипперс» за $ 2 млрд. Ценность франшиз росла, соответственно росли и зарплаты игроков.
Я думаю, что люди смотрят на деньги в современном баскетболе и думают, что так было всегда. Когда я попал в НБА в 1984 году, а Стерн только заступил на пост комиссара, средняя зарплата составляла 250 000 долларов. Сейчас это 9 миллионов долларов. Такой рост — огромная заслуга Стерна.
НБА открыла офисы в 15 городах за пределами Соединенных Штатов и подписала соглашения о телевизионных трансляциях в более чем 200 странах, которые вещают на более чем 40 языках. Эффект глобализации очевиден. В лиге уже проходит шестой сезон подряд, когда в ростерах клубов числится не менее 100 иностранных игроков. В эпоху Стерна матчи предсезонки и регулярного чемпионата стали проводиться за пределами США. Мексика, Япония, Великобритания, Франция, Китай — основные зарубежные направления работы в НБА.
К другим инновациям Стерна можно отнести создание женской НБА в 1997 году и Лиги развития НБА в 2001 году.
«Я наблюдал за работой Стерна в течение 22 лет, он был моим наставником и одним из ближайших друзей. Дэвид обладал удивительными талантами, как и любая легенда НБА. В его случае это были организованность, внимание к деталям и усердная работа. За время его работы НБА добилась существенного прогресса. К его заслугам можно отнести установление прочных партнерских отношений с представителями СМИ и спонсорами, внедрение современных технологий и программ социальной ответственности, которые позволили миллиардам людей стать частью игры. Благодаря Дэвиду НБА стала
Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Мэджик Джонсон, Стефен Карри, Ларри Бёрд, Шакил О’Нил, Дуэйн Уэйд, Скотти Пиппен — у всех этих легенд прошлой и современной эпохи есть тёплые слова в адрес Стерна. Именно работа Дэвида на посту комиссара создала условия, при которых звёзды имеют возможность извлекать огромнейшую коммерческую выгоду из своего образа.
Стерн — личность эпохального масштаба. Он оставил после себя выдающееся наследие, плодами которого НБА будет пользоваться ещё не одно десятилетие.