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13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Бруклин» в матче НБА

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Даллас Мэверикс» победили «Бруклин Нетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в четверг в Далласе, завершилась со счетом 123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18). В составе победителей дабл-дабл оформил Лука Дончич (31 очко, 13 подборов), Сет Карри набрал 25 очков. Самым результативным игроком «Бруклина» стал Спенсер Динвидди (19 очков), его партнер по команде Деандре Джордан сделал дабл-дабл (10 очков, 10 подборов).

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Результаты остальных матчей игрового дня:

«Индиана» — «Денвер» — 116:124,

«Кливленд» — «Шарлотт» — 106:109,

«Майами» — «Торонто» — 84:76,

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 99:84,

«Чикаго» — «Юта» — 98:102,

«Сан-Антонио» — «Оклахома-Сити» — 103:109,

«Сакраменто» — «Мемфис» — 128:123,

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт» — 126:112.

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