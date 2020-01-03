Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Бруклин» в матче НБА
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Даллас Мэверикс» победили «Бруклин Нетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Даллас Мэверикс» победили «Бруклин Нетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг в Далласе, завершилась со счетом 123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18). В составе победителей
Результаты остальных матчей игрового дня:
«Индиана» — «Денвер» — 116:124,
«Кливленд» — «Шарлотт» — 106:109,
«Майами» — «Торонто» — 84:76,
«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 99:84,
«Чикаго» — «Юта» — 98:102,
«Сан-Антонио» — «Оклахома-Сити» — 103:109,
«Сакраменто» — «Мемфис» — 128:123,
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт» — 126:112.