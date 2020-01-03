Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Бруклин» в матче НБА

Встреча, прошедшая в четверг в Далласе, завершилась со счетом 123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18). В составе победителей дабл-дабл оформил Лука Дончич (31 очко, 13 подборов), Сет Карри набрал 25 очков. Самым результативным игроком «Бруклина» стал Спенсер Динвидди (19 очков), его партнер по команде Деандре Джордан сделал дабл-дабл (10 очков, 10 подборов).